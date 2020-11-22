北市上月20日發生在信義路某銀行的「假匯兌、真搶奪」，被害的69歲顏姓男子遭少年搶走42萬，檢警移送少年法辦後，繼續追查上游，上月底逮獲吳姓、張姓以及另外3名少年總共5人，並追回部分贓款，訊後已有數人遭檢方聲押獲准。

警方調查，25歲吳姓男子早已鎖定被害顏男，之前曾騙走數萬元，導致顏小心謹慎，每次都要確認大陸端人民幣進入戶頭，才願意付款，吳男因而找上張男構思下手策略，並由被捕的少年以及另外3名少年共同執行，心想萬一出事刑責也較輕。

上月20日，吳找張、張在找劉姓少年，與顏相約在信義路上的銀行交易，打算在台收款後，轉由大陸兌現人民幣，但顏領錢後不斷看手機，確定人民幣是否已入帳，導致劉耐不住性子，擔心萬一被發現詐騙，未來恐更難下手，索性「一搶了之」，拿錢往外快跑。

留得手後，先將30萬現金放在廁所內，吳男隨後入內，把現金帶走，另外6萬則交給張，剩下的一半由他和其他少年朋分，返家就被警方逮捕。

警方根據劉的手機訊息追查，找到上手張男，但再往上一層追查到吳男，吳已經將贓款轉手，且不肯透露去向，警方上月底已將張、吳送辦，並持續追查贓款流向。

(中時 )