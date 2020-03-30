台南市安平區漁光島28日傳出一對情侶在帳篷全裸做愛，遭民眾偷錄上傳網路，偷拍過程還有評論與嬉鬧對白。漁光林姓里長事後證實，這段活春宮地點在漁光島沙灘，還無奈的說，過去看到外籍移工烤肉都會檢舉，沒想到竟然有人大膽在沙灘上嘿咻。

林姓里長表示，這部帳棚內做愛影片，是28日下午在漁光島沙灘被拍下的，他接獲訊息後有前往詢問，果真有潛水協會民眾看到該頂帳篷，他表示，漁光島近年積極發展觀光，不希望沙灘發生有礙風俗的事件，因此社區設有巡護隊，會不定時前往沙灘巡查，過去看到外籍移工烤肉都會檢舉，沒想到這次有人大膽到在沙灘上做愛。

情侶在台南安平區漁光島頂棚內做愛，春光外洩 轉PO網友恐涉刑責。（翻攝畫面／程炳璋台南傳真）

事發後，網路另外流出這對情侶站在帳逢外面的照片，照片右下方還印有「2020.3.28大台南盃帆船錦標賽」，證明拍攝時點確是3/28，且當天正在舉辦帆船錦錦賽。

因當天海上有帆船，遂流出有人從海上拍到這對情侶站在沙灘上的照片。從照畫面來看，當時2人都站在帳篷旁，男主角只穿著1件三角泳褲，女主角更扯，全身只有上半身穿1件泳衣，下半身則一絲不掛，隱隱約約還看得到一片黑森林，儼然在「曬鮑」。

這張照片雖是遠拍、面孔模糊，卻可清楚看到2人身材，女子留有一頭長髮，身材佼好，還有一雙細長美腿，是個十足的正妹，男子則體型健美，2人看來約30歲左右。

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(中時電子報)