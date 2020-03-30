前行政院長郝柏村因中風造成多重器官衰竭，今天下午2時47分於三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲。對此，立法院外交及國防委員會、民進黨立委王定宇表示，郝柏村一輩子文武官出將入相，是近代史有影響力的人物，請家屬節哀。同為國防外交委員會的綠委何志偉說，郝柏村過世代表一個世代的過去，請家屬保重。
王定宇表示，郝柏村醫生出將入相，文武官最高職位都做過，個人很精彩，縱使理念及想法不同，但他仍是近代史有影響力的人物，請家屬節哀保重。
郝龍斌擔任市長時期，曾在議會共事過的何志偉，聽聞郝柏村過世消息表達遺憾，何志偉說，郝龍斌是非常孝順的兒子，過去擔任議員時，記得有一次郝龍斌結束議會質詢後，立刻趕回家跟爸爸吃飯，可以看出父子情深。
何志偉說，郝龍斌去年還幫郝柏村出書，看的出來他很努力要幫爸爸留下記憶跟故事，相信郝龍斌現在內心一定很難過，不忍打擾，呼籲要好好保重身體，節哀。
(中時 )
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