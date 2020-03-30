劉真與經紀人任月琴。（吉帝斯整合行銷提供）

2017年任月琴與舞者為劉真過生日。（吉帝斯整合行銷提供）

劉真與任月琴共度許多重要時刻。（吉帝斯整合行銷提供）

劉真弟弟劉恆的婚宴。（吉帝斯整合行銷提供）

「國標舞女王」劉真在與病魔纏鬥45天後，仍不幸於22日香消玉殞，遺體已於30日火化。與她合作10年的經紀人任月琴30日心痛寫下她想對劉真說的話，與失去這個摯友的心痛，她表示很遺憾無法見到劉真的最後一面，「妳的突然離開，讓我內心受到巨大的衝擊，讓我理解生命是如此脆弱。謝謝你出現在我的生命，讓我擁有美好的回憶，請妳原諒我沒能送妳最後一程，我後悔從來沒有說過我真的很愛妳。」

任月琴說，「妳總是說妳很信任我，很感謝我的努力，相信我為妳安排的每一個工作規劃，妳最欣賞我積極認真的做事態度，因為我很懂妳的想法。面對工作妳總是優雅從容，再苦再累從來沒有跟我抱怨過ㄧ句，就是ㄧ次又ㄧ次的配合完成」。

她回憶，她們ㄧ起參與彼此生命中重要的節日，劉真也會邀請舞者、髮妝師吃飯聚會，大方準備禮物送給工作人員，表達她的感謝之意。「只要認識或接觸過劉真老師的人，沒有人不喜歡她。她待人謙和有禮，說話溫柔客氣，她的好家教來自重視教育的父母，她從來沒有對人發過脾氣，寧願自己吃虧也不說別人的不是」、「她平常熱心參與社會公益，關懷老弱婦孺，人飢己飢的同理心，讓我看到人性中的真善美」！

「失去妳之後，才知道自己是如此心痛，難捨我們今生的緣份結束，請妳好好安息，不要再有牽掛，放下執念，祝福妳ㄧ路好走」。她這段時間都去廟裡為劉真誦經祈福，尋求菩薩的力量，讓內心得到平靜。

任月琴日前曾赴靈堂跟劉真道別，「我站在靈堂看著妳的照片，我對著妳說，這些年我有幸與妳同行，謝謝妳給了我面對道別的勇氣，可以好好跟妳說再見。」、「這一切的過程是如此震撼，未來我們都有自己的路要走，妳留下來的ㄧ道光，將帶我找到生命的答案。我相信這個突如其來的意外，ㄧ定藏著最珍貴的祝福，愛要及時說出來，不要留下終身的遺憾～總有一天，我們會再見！」

她最後也代表劉真老師與家人，感謝吳宗憲與邱瓈寬出面協調處理相關事宜，在這麼倉促的情況之下，追思靈堂圓滿順利完成，讓每一個愛她的人，都可以表達心意，「憲哥還特別請公司主管來電關心問候我，我要再次感謝憲哥、寬姐給予我們的幫忙，讓我有餘力去照顧陪伴劉真老師的家人」。她最後謝謝所有幫助祝福劉真老師的朋友，「我在生命的盡頭，看見希望的起點，十年情份千言萬語道不盡，劉真是我們生命中最美的遇見～」。

(中時 )