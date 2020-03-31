桃園市警察局為疏解今年清明連續假期車潮，依往年經驗研判本次交通重點分為清明掃墓、假期旅遊等2大項，請民眾避開壅塞路段，配合警方管制疏導，把握寶貴假期時間。

市警局自3月21日起即加強各區大型公墓、宗祠、納骨塔等掃墓熱區交通疏導，其中大溪美華公墓、和平禪寺一帶將實施單行管制，請掃墓、祭祖民眾配合警方管制通行；另蘆竹生命紀念園區於上午7至11時管制車輛進入興化路，需將車輛停放山外路兩側，轉搭接駁車或步行20分鐘進入園區。此外，各地區公墓、納骨塔周邊大多道路狹小，違停易造成交通壅塞，警方將加強取締、驅離違規停車，請民眾切勿任意停車影響通行。

此外4月2日7至12時入口高乘載管制國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪交流道、龍潭交流道等南下入口匝道。另外4月2日0時至3日24時，入口匝道封閉，如封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

警方指出，風景區將吸引大量人潮、車流前往，包括大溪老街、石門水庫、角板山風景區、小人國等景點，桃園市警局呼籲前往大溪地區遊客，可避開連假期間上午時段，以免與掃墓車流同時進入大溪地區造成壅塞，離開大溪地區之北部車流可改道台3線往三峽經三鶯交流道北上，或由台3乙線往龍潭方向經龍潭交流道南下。

另外八德警方也呼籲，轄內各重要路口省道台4線、大湳交流道等路段及八德區大安、霄裡等2處公墓周邊道路實施交通疏導措施，本轄轄區內有大安公墓及宵裡公墓地段易壅塞。為避免雍塞往來鶯歌及中壢方向間的用路人可走福德一路-＞和平路-＞建國路-＞新興路-＞新生路等路段行駛；另要前往宵裡公墓方向的用路人可走宵裡路-＞龍南路出來可接往中壢及平鎮地區來避開車潮。

用路人出門前，可事先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，提早出門，避開易壅塞路段、時段，減少等候時間，另提醒民眾連假期間出遊或返鄉掃墓應做好防疫措施，請民眾多加配合，共同為防疫努力。

(中時 )