一對情侶在台南漁光島沙灘帳棚內，全裸做愛片網路瘋傳，如今傳出最新「無帳棚」版本，兩人直接在沙灘上開戰、互相壓制，甚至還有女主角「吸蛇毒」畫面，相當豪放。這段58秒新片再度引發網友暴動，激動喊「卡位」，不過立刻有人「殘忍」戳破真相：「忘了今天愚人節嗎？卡咧…」

漁光島愛愛片第一版，男女主角在帳棚內激戰，因外帳未放下，直接被民眾看光光還拍下實況片。而第二版影片中，不見帳棚，只見男女主角光溜溜在沙灘「開戰」，甚至還有女主角幫男主角「吸蛇毒」的畫面。

有網友今天（1日）一早在臉書社團《台南爆料公社》發文：「最新第二版本 台南最美的風景漁光島 來源：網路轉傳 #未滿十八歲禁止進入觀看」，引起社員暴動，紛紛留言喊：「卡」、「卡影片」、「想看」。不過立刻有網友殘忍戳破真相：「這些人…忘了今天愚人節嗎？卡咧…」。

還有網友留言：「這是漁光島觀光推廣的行動藝術……」、「哈得快死了？」、「台南都不用蓋摩天輪」、「這會不會成慣性？台南果真是個適合戀愛的地方（前市長表示）。」。

事實上，警方特別提醒，網友轉傳相關內容影片，有散布猥褻物品的刑責，請民眾勿再轉傳這類影片。

(中時電子報)