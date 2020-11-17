許光漢近來推出個人新單曲〈別再想見我〉，詞曲和製作都由金曲歌后戴佩妮親自操刀，他日前拍攝MV，邀來首度出演MV的視后尹馨、實力派演員徐華謙力挺，尹馨飾演許光漢的師母，但在相處得過程中留有曖昧情愫，3人詮釋錯綜複雜感情，大展演技。

許光漢、尹馨最後在廁所前，上演激情擁抱的邂逅，尹馨透露，「我們關係很非典型」，至於MV想傳達的訊息，許光漢率直表示：「該走就讓它走。」尹馨則感性分享：「愛是沒有界線、限制的，有可能發生在任何時候、任何人身上。」

許光漢（左）日前拍攝MV，邀來視后尹馨一起合作。（何樂音樂提供）

許光漢過去總是拍別人的MV，第一次演出自己的音樂作品，「以前是聽著別人歌，現在聽著自己歌覺得滿奇妙，拍攝自己的歌會更快進入狀態。」許光漢與尹馨最早在電影《陽光普照》相識，卻只在電影殺青宴上碰面過，當時尹馨聽過許光漢的歌聲，尹馨稱讚：「光漢很會唱歌、之前在殺青酒就嶄露歌唱的才華，現在要發片很恭喜他。」

他們當天從下午開拍直到隔天清晨6點才殺青，長時間的拍攝，又必須專注演出每個台詞、動作，2人收工後，呈現腦袋放空，瀕臨恍神邊緣，尹馨自嘲：「現在腦子很慢。」許光漢看起來極度疲憊，直呼：「現在可以秒躺睡著。」

(中時 )