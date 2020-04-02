受到公司偽造交易價值事件影響，大陸新興連鎖咖啡店瑞幸咖啡美股2日開盤股價一度重挫81.3％，40分鐘內歷經五次熔斷，截至台北時間2日晚間10時13分，股價報7.88美元，大跌69.92％，換手率達100％。截至2019年底，該公司受到機構投資者的青睞，2019年第四季，機構增持達到2.89億股，新進機構持有股份1.45億股。

財聯社報導，截至2019年底，瑞幸咖啡持倉最大的前十大機構股東分別是資本研究全球投資者（Capital Research Global Investors），持有6,032萬股，其次是孤松資本、Alkeon資本公司、美國銀行、Melvin資本管理公司、瑞銀、Darsana資本、瑞信、Janus Henderson和Sylebra資本。

據瑞幸咖啡調查顯示，其偽造交易價值大約為人民幣22億元。新浪財經報導，雖然瑞幸咖啡在美股上市，但根據3月1日以來實施的大陸新「證券法」精神，該公司有可能在大陸境內受到法律追責。

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