休旅車警所前拋錨 波麗士合力推車救援 18:192020/04/03 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾駕駛休旅車於路口拋錨，斗坪派出所所長林敬堯率員警合力推車救援。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾駕駛休旅車於路口拋錨，斗坪派出所所長林敬堯率員警合力推車救援。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真） 清明連假民眾返鄉、出遊，車流量大，3日上午10時許，1輛休旅車在斗坪派出所外路口停等紅綠燈，不過綠燈亮起時卻遲遲未行駛，被派出所所長林敬堯發現，立即率警員范譽警、周靜宜、陳鴻毅、彭皓偉、賴芷芸等上前了解，眾人合力將故障車推進派出所停車停放，維持交通順暢。 休旅車車主向警方表示，車子因電池故障，突然無法行駛，才會停在路口，當下真的手足無措，幸好警方即刻協助救援。休旅車經汽車維修廠到場維修後，人車順利返家。 (中時 ) #休旅車 #派出所 #路口 #警方 #行駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 老翁駕電動車摸黑行駛 警方護駕 14:052020/03/30 社會 74秒搶板信80萬元 犯案用計程車曝光 14:362020/03/30 社會 疑視覺死角釀母亡子傷車禍 中市會勘要求改善路口標線 20:492020/03/30 社會 機車小黃對撞 騎士卡車底重傷死亡 12:002020/03/31 社會 清明假期不打烊 林口警強化交通疏導 17:412020/03/31 社會 防疫不忘拚治安 警署長慰問宜蘭警方 18:462020/03/31 社會 超狂駕駛逆衝大溪崁津橋 網驚：對向貨車駕駛褲子濕了 15:542020/04/01 社會 台南機車與曳引車擦撞 女乘客喪命 16:072020/04/02 社會 砂石車撞休旅車 翻轉180度 12:382020/04/03 社會 清明連假攜家出遊與砂石車對撞 1家4口送醫急救中 15:502020/04/03 社會 社會熱門新聞 一人毀全城 毒王公務員瞞旅史接觸4萬人判刑 - 社會 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 清明連假攜家出遊與砂石車對撞 1家4口送醫急救中 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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