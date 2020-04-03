民眾駕駛休旅車於路口拋錨，斗坪派出所所長林敬堯率員警合力推車救援。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

清明連假民眾返鄉、出遊，車流量大，3日上午10時許，1輛休旅車在斗坪派出所外路口停等紅綠燈，不過綠燈亮起時卻遲遲未行駛，被派出所所長林敬堯發現，立即率警員范譽警、周靜宜、陳鴻毅、彭皓偉、賴芷芸等上前了解，眾人合力將故障車推進派出所停車停放，維持交通順暢。

休旅車車主向警方表示，車子因電池故障，突然無法行駛，才會停在路口，當下真的手足無措，幸好警方即刻協助救援。休旅車經汽車維修廠到場維修後，人車順利返家。

(中時 )