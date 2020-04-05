田知學po出一張檢查單，病患主訴自己4月3日曾去宜蘭玩。看到這個主訴她傻眼了。(圖擷自布農Doc 田知學)

新冠肺炎疫情還在發燒，清明連假民眾竟出遊擠爆景點，看得一線醫護心驚驚。美女急診醫田知學透露，有一病患前來就診，自爆他連假曾出遊，現在感覺上呼吸道不適。疫情緊張，卻碰到這樣不自節制的人，她不禁嘆氣「何必呢！」

田知學今(5)日在臉書上發文，連假一開始，各觀光景點失控的群聚、沒有保持距離。連假即將結束，所有的急診室即將湧入很多「早知當初.…」的病患。

田知學po出一張檢查單，病患主訴自己4月3日曾去宜蘭玩。看到這個主訴她傻眼了，她反問網友，如果你是醫護，會怎麼想？她說，專業教會她把個人情緒和醫療處置100%絕對切割，前線醫護只能逆來順受，沒有恐懼的權利！

不過，她也反問大家，醫護的熱忱、醫療能量還剩下多少可以消耗？即使真心覺得「你何必呢！現在怕了吧！？」，但是想到軍營裡其他同袍的安危，她怎樣也要守護他們啊！

「醫護也有家人！」田知學感性cue媽媽說，知道田媽媽一定會很心疼！她說自己有很謹慎地穿脫防護裝備。請媽媽放心！

眾網友紛紛留言批不甩疫情出遊的人，「辛苦了，總是有自私的人預支了原本屬於大家的自由」、「就是很多不見棺材不掉淚」、「連假完都是一堆來開診斷書，隔天要請假睡覺的。」、「連假景點一堆人又許多沒戴口罩的…真的令人擔憂」、「這些人真的好讓人發火啊」。

(中時電子報)