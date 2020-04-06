新冠肺炎確診病例不斷增加，不過高雄至今仍保持0本土病例，引起外界好奇到底是怎麼辦到的？並在網路上形成討論，有內行網友直指，相較於北部，高雄人不愛搭乘大眾運輸工具，加上出國的人比較少，這2大習慣是關鍵原因。
根據衛福部疾管署傳染病統計資料查詢系統最新數據，高雄市至今都沒有新冠肺炎本土病例發生，有網友在PTT發文表示「高雄竟然是0！這真的太強，到底是怎麼辦到的？」結果不少網友回應「搭大眾運輸的習慣沒有很深，大多改成騎車開車，還有天氣」、「出國的人比較少」、「北部人愛搭捷運，高雄人還好，南北習慣不同」。
對於大多數人認為，可能是因為高雄人不愛搭乘大眾運輸工具，加上出國的人比較少，所以才會降低感染風險，也有網友表示「別高興太早」、「看墾丁這樣，我看很危險」。
(中時電子報)
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