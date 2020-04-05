新冠肺炎疫情延燒，清明連假民眾出不了國，只好選擇國內旅遊，墾丁大街湧入人潮，外界擔心大批群眾聚集，恐讓疫情大爆發。童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫甚至用「昨天的台灣！一個月前的義大利！」表達他的憂慮，並質疑「台灣人準備要後悔了嗎？」。
吳肇鑫在臉書以「非常心灰意冷的急診室醫師」為題發文指出，義大利現在很慘我們都知道、也很同情，但是一個月前他們就是不把新冠肺炎當一回事！他質疑「當一回事很難嗎？盡量宅在家、出門戴口罩、不要到人潮擁擠的地方、勤洗手…很囉唆、但是很有用，可惜好像越來越多人有僥倖的心態了」。
由於義大利防疫不利，約一個月前開始疫情大爆發，如今累計確診新冠肺炎人數已攀升至12萬4千多例，累計死亡人數達1萬5千多人，將近全球死亡總數的1/4，已超越中國大陸，高居全球之冠。雖然我中央流行疫情指揮中心已建議社交距離，室外至少要距離1公尺，但墾丁清明連假人潮爆滿，墾丁大街上幾乎已經是人擠人，吳肇鑫用「昨天的台灣！一個月前的義大利！」形容他的憂心，並警告「回首一個月前各國的感染數字，台灣人準備要後悔了嗎？」。
文章來源：吳肇鑫～非常的急診室醫師
(中時電子報)
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