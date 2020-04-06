昭日堂自2月下旬啟動美食守護防疫專業人員，提供「醫護、救護、消防到藥師」用餐8折優惠；4月再度發起「為防疫人員致上感謝、為台灣祈福加油！」即日起至4月30日，到昭日堂4人同行用餐，響應填寫祝福卡，並掛上祝福卡為防疫集氣，提供1樓燒肉平日午間定食套餐「4人同行1人免費」；鍋煮不分平假日全時段，「火鍋套餐4人同行1人免費」回饋。

昭日餐飲總經理王啟倫表示，活動期間昭日堂會陸續將收集到的祝福，透過品牌粉絲團分享傳送出去，期許以美食及民眾的愛心，為台灣社會注入正能量。

此外，民眾還可參加粉絲團活動，FB搜尋昭日堂燒肉或昭日堂鍋煮，在防疫祈福貼文留下祈福照或影片為台灣打氣，再享抽免費「燒肉或鍋煮套餐」。

王啟倫表示，昭日堂響應餐廳防疫，原本用餐空間就是以卡式包廂或類包廂為主，所以在用餐舒適度及距離上比一般餐廳寬敞許多，搭配寬敞的走道與超高挑的天花空間，店內的淨氣循環系統，加上自主響應防疫最先開跑；從個人衛生、環境清潔把關擴及守護醫療人員到守護台灣的每一個人，這也因此受到許多客人的喜愛。

(工商 )