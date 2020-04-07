無症狀發病7天「最毒」！台大醫師：戴口罩自保。(影/中天新聞)

中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，提到新冠肺炎確診者，通常發病後7天病毒量最高，無症狀者也可能傳染他人，造成病毒傳播隱憂。台大醫師黃立民指出，無症狀患者，容易將病毒遺留在生活環境中，如果要自保，還是要回歸全民把戴口罩戴起來，這樣是目前來說最安全的做法。

張上淳日前指出，新冠病毒可能已產生變異，因近期染病者紛紛出現腹瀉、失去嗅味覺等未被先前列入的症狀。國內病例統計也發現，感染者病毒量在發病一周內最高。

台灣出現零星無症狀患者，截至6日統計達15例，讓人憂心恐怕會成為防疫破口？台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民就說，「前七天病毒量是關鍵，此時病毒的傳染力是非常強的；到了第7天~第二個禮拜之間，病毒量還是維持在高檔」。

黃立民就說，前一個禮拜病毒量最高，而且如果病患在那個時候都沒有什麼症狀，很容易沒什麼戒心而疏忽防範措施，而這也是它很容易傳播的原因。

有些人可能是輕症或無症狀，也怕無症狀患者將病毒遺留在生活環境中，對此，黃立民回答應對方法：「大家只要一出門，跟人接觸就要把口罩戴起來，不管你是有無症狀或是有無生病。」他認為一出門就把口罩戴起來，這樣是目前來說最安全的做法。

(中時電子報)