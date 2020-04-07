4月9日上午9時起開跑的「口罩寄送海外親人」措施，經濟部國際貿易局線上「口罩輸出許可證」申請系統已經開啟查詢功能。針對民眾擔憂「部分國家或是郵局暫停收寄多國」擴大防疫範圍的現況，經濟部與財政部建議民眾寄送前可先與郵局、快遞公司或是居住國外親人加以確認。

此外，經濟部與財政部也再次提醒民眾「超過30片口罩是會被海關沒收」，而且若「口罩輸出許可證」一證多用，海關將依緝私條例移送法辦。同時，申請「口罩輸出許可證」皆是免費，並可一次合併寄送給多個親人。

登入系統網址：https://emaskep.trade.gov.tw/

申請流程注意事項：

1、 登入系統：4 月9 日上午9時起，全面開放寄件人上網登入經濟部國際貿易局所設專屬網站（https://emaskep.trade.gov.tw）

2、 輸入資料：寄件人的姓名、身分證字號、手機號碼（接收許可證號碼）與收件人的姓名、雙方親屬關係，以及口罩數量（規定是30片以內）等資料。

3、 身分檢核：寄件人與收件人皆須是有中華民國國籍者，且收件人居住國外。身分查核會由經濟部與內政部戶政系統加以確認寄件人與收件人確實為配偶或二親等內親屬。

4、 簡訊通知輸出許可證：一旦經系統確認寄件人與收件人的親屬關係、口罩數量符合規定內，即核發許可證，並即時以簡訊通知申請寄件人。

如有任何疑問，可電洽經濟部國際貿易局（02）2394-4521、（02）2321-3864

以下為經濟部今天公布13題的「寄送口罩Q&A」：

Q1.寄送口罩申請輸出許可證要輸入哪些資料?

A1.輸入寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收驗證碼及許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

Q2.親等判定方式(戶籍謄本、身分證）?誰判定?

A2.政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

Q3.收件人是否須具臺灣國籍及是否需有健保身分？

A3.收件人必須具中華民國國籍。

Q4.30片是針對收件人或寄件人？

A4.收件人及寄件人每2個月均只能30片。即收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

Q5.二親等包括那些？

A5. (1)本人之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶

(2)配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶與其前配偶所生之子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

一張圖看懂二親等範圍。（圖／截至經濟部）

Q6.我要如何知道已經成功申請到輸出許可證?

A6.系統會以簡訊通知申請結果，符合者傳送輸出許可證號碼；不符合者，傳送不符合原因。

Q7.申請輸出許可證需要費用嗎?寄送費用?

A7.申請輸出許可證是免費的；寄送費用請洽郵局或快遞公司。

Q8.寄送口罩程序是什麼？

A8.透過郵局寄送：寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入經濟部所設專屬網站查驗屬實後列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄。

透過快遞寄送：寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。

Q9.限制出口的口罩，現在可以寄哪一種？

A9.只要是自己的口罩，沒有限制那ㄧ種類型，但全部總計只能30片。

Q10.30片口罩去哪裡領？

A10.寄送的口罩可以是實名制領的、家裡原有的等。

Q11.同一國外收件地址有數個收件人或(及)數個寄件人，可以合併寄送嗎？

A11.如寄件人取得輸出許可證，可以合併寄送。

Q12.聽說郵局已經暫停收寄許多國家的航空郵件，有哪些國家可以寄送呢？

A12.請於寄送前洽詢中華郵政或其他快遞業者（如DHL國際快遞、FedEx聯邦快遞、UPS國際快遞等）。

Q13.口罩超額寄送會有問題嗎?

A13.民眾如果超額寄送口罩會被海關沒入；另如果輸出許可證一證多用，海關將依緝私條例移送法辦。

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(中時電子報)