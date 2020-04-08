近日確診個案中有位4歲童，發燒後還去幼兒園上學4天半，導致幼兒園停課兩週，並匡列共121位接觸者，對此謝震武也在節目上怒批，有哪個孩子會發燒還央求要去上學？並呼籲大家，若身體不舒服，就快看醫生。

指揮中心6日公布的確診者，有位未滿5歲的男童（案365）為案343、356的同住家人。該童曾在3月25日發燒，上半天課就至診所就醫，隔天在家休息，但在27、30、31與4月1日（發病後的4天半）都有去上學，後來幼兒園也停課兩週。

對此，謝震武昨在節目《新聞面對面》上怒批，你告訴我，哪個4歲孩子會說，「爸媽，我要去上學，我發燒我一定要去上學！」你覺得是嗎？有必要發燒還讓孩子去上學嗎？一定要這樣嗎？

謝震武也呼籲，若發燒煩請別出門，確診4歲童發燒還去上課，匡列加隔離總計170幾個人。讓他強調，保護自己也保護大家，這些話早在節目上說800遍，連假回來後，若有任何不舒服，就趕快就醫，包括打1922或是其他的方式，不要死撐著去上班、上課。

(中時電子報)