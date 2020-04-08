4歲童染疫 首起停課公幼師生 9人有症狀 3人採檢中 14:472020/04/08 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內首例停課幼兒園師生，9人有症狀、6人陰性。圖為民眾排隊領取水神消毒，與此新聞當事人無關。（中時姿料照/蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內日前公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，也造成首起公立幼兒園停課。該幼兒園匡列接觸者共１２１人，中央流行疫情指揮中心表示，該幼兒園共有9人有症狀，其中6人陰性，其餘3人檢驗中。 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示表示，老師部分2人陰性1人採檢中。同學部分，4人陰性，2人檢驗中。 (中時 ) #幼兒園 #陰性 #停課 #有症狀 #6人 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃市運動會 市長盃龍舟賽停辦 04:102020/04/04 地方新聞 歐美返台失嗅覺味覺 病毒株恐變異 01:202020/04/06 政治要聞 美返台阿公傳給太太孫子 幼兒園即起停課2周 13:492020/04/06 生活 確診童幼兒園停課14天 將依規定退費 15:072020/04/06 生活 桃園2居家檢疫者燒炭輕生 採檢全屬陰性 15:132020/04/06 社會 揪無症狀感染者 學者籲 解隔離前再篩一次 04:102020/04/07 地方新聞 大陸新增境外移入32人 「無症狀感染者」累計達1033人 10:512020/04/07 兩岸 捐血驗出新冠病毒陽性 專家：恐是「無症狀感染者」 11:412020/04/07 國際 幼托倍增盼催生！盧秀燕：全力照顧每個區域 16:052020/04/07 生活 悶了76天 武漢解封 5.5萬人離城 04:092020/04/08 焦點新聞 生活熱門新聞 大陸冷氣團下周報到 吳德榮：低溫11度 - 生活 感染源不明的案379也住高級社區？ 指揮中心這樣回 - 生活 新增3確診 2例境外 1例本土感染源不明 清明節發病 - 生活 上同間廁所被感染！最容易沾染病毒的3個地方 - 生活 中研院長解釋 新冠病毒恐怖死亡過程 曝唯一解法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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