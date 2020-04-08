國內日前公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，也造成首起公立幼兒園停課。該幼兒園匡列接觸者共１２１人，中央流行疫情指揮中心表示，該幼兒園共有9人有症狀，其中6人陰性，其餘3人檢驗中。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示表示，老師部分2人陰性1人採檢中。同學部分，4人陰性，2人檢驗中。

(中時 )