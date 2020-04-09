新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，北市某知名酒店昨（8 日）驚傳一名女公關確診，且出現發燒、流鼻水症狀症狀後仍持續上班，衛生局上門稽查感染源時，竟發現酒店內仍有不少客人，北市府府副發言人戴于文事後緊急回應表示，已針對接觸者後續的居家隔離進行協助，同時依照完善的防疫SOP進行消毒，但仍引起網友討論。

網友透露，酒店業者為保護小姐，客人帶出場都要留「資料」。(示意圖／中時資料照)

據了解，這名女公關疑似出現症狀前有到酒店上班，確診後衛生局前往酒店稽查時，現場許多酒客見狀問發生什麼事，得知有女公關確診，當場臉色大變走人。據「自由時報」報導，這位確診女公關所屬的經紀公司，橫跨北市10家以上酒店，如果消息屬實，北市酒店業恐遭受嚴重打擊。

就有鄉民在ptt發文表示，感覺這是高級酒店所屬的小姐，其實要找出這位酒店小姐的接觸史很簡單，因為店家為了小姐出事，只要客人帶小姐出場都會留下個資，點過她坐檯的人「一定有記錄」。

另一名鄉民透露「酒店食物鏈」：酒店經紀─酒店小姐—恩客」（企業主、老闆、CEO、業務）」，台灣很多企業都在酒店喬事情，看多少間公司開始改在家裡辦公，大概可知端倪。

(中時電子報)