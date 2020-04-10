雖說職業無非貴賤，但酒店公關確診也太引人好奇，成為大眾茶餘飯後的八卦。從衛福部長陳時中說，她有難言之癮，以致未能配合調查說出實情。但宅神朱學恒酸，酒店公關身兼多職，也真是很辛苦的斜槓青年。

這兩天酒店公關確診的事引起熱議，最勁爆的是，她竟從家庭主婦變身為酒店紅牌，甚至因此讓中央疫情指揮中心宣布舞廳、酒店暫停營業，其威力非常驚人。有媒體陸續起底該女身份，描述她臉蛋如藝人，並流出多張打高爾夫球照片，更有人指涉她還是網紅，逼得人家經紀人出來澄清。

朱學恒今在臉書評論此事酸說，還要健身還要當網紅，還要打高爾夫球，在家人面前還要當宅女，酒店公關其實是很辛苦的斜槓青年嘛。

網友對此也想像力豐富，各有獨特見解，「開始懷疑那些找不到來源的有沒有說實話了！」、「重點是才匡列35人，這誤會大了」、「不知道有多少政商名流中獎……所以不能公布……？」、「只有她才能做到了歷任警政署長做不到的事，關掉全國酒店舞廳……」、「感覺是勵志故事」、「將來的世界就是斜槓世界，方向正確，只取其好，學習。」。

(中時電子報)