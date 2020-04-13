中國大陸新冠肺炎疫情

白宮防控心冠肺炎專門小組首席專家佛奇（Anthony Fauci）說，人傳人的疫情在去年12月中就已爆發，可是北京卻告訴美國和全世界，新冠肺炎病毒是由動物傳染給人的。

據《華盛頓時報》（Washington Times）12日報導，佛奇周末告訴福斯新聞（Fox News），就在1月中武漢與湖北周遭地區疫情蔓延時，北京仍說，人傳人的病例極少，而這令外界誤判了相關的危險，也延遲了適當的因應措施。

佛奇說，中方的說法顯然不正確，從一開始就傳達了錯誤的訊息。事實上，新冠肺炎是具高度傳染性並致命的疾病。「初期我們沒獲得正確的資訊，」他說，「而從一開始，就傳播了錯誤的訊息。」

共和黨指控中共蓄意隱瞞疫情蔓延，有8名大陸醫生在社群媒體試圖警告世界，新冠肺炎將成為全球大流行病，但卻遭到當局下獄威脅。

白宮說，儘管北京隱瞞事實，但卻在全球各地大肆採購醫療設備。當新冠肺炎蔓延到其他國家，並開始致病並造成病患死亡時，北京卻說，是美軍在武漢散播病毒。

而當初國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇也根據中方的訊息，低估了新冠肺炎對美國的威脅。當1月21日新冠肺炎病毒開始在美國西岸蔓延時，他指出，這對美國人並不構成大威脅，目前也不是美國民眾該擔心的。佛奇指出，如果中方當初說了真話，那他說新冠肺炎在中國大陸外不會成為「大威脅」就會是正確的。

而就在武漢醫生不斷示警之際，不只是中方，連世界衛生組織（WHO）也不斷重複北京不實的訊息，說沒有直接的證據顯示，這種疾病會人傳人。世衛1月23日還說，新冠肺炎不是全球衛生緊急事件，但最後卻宣佈，它是全球大流行病。

(中時電子報)