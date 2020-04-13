台北地院3月24日審理知名導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案進行辯論終結，鈕「認錯不認罪」，辯稱喜歡對方，以為對方也知道自己意思，沒有性侵犯意；檢察官痛批鈕卸責給被害人未真誠道歉，求法官不能減刑與判緩刑，並具體求刑3年4月，明(14日)將進行宣判。

在辯論庭中，鈕承澤律師及公訴檢察官激烈交鋒，鈕的律師提出最高法院判決，請求合議庭審酌鈕是否具有強制性交犯意，強調鈕當天與對方聊天過程，鈕數度流露愛慕之情，對方卻願意獨自留下，鈕以為女助理知道他的意思，才會有更進一步動作，且本案調解成立，鈕已賠償並道歉，建請予以緩刑。

檢方則強調，女助理身為劇組一員，與鈕有上司、下屬關係，因害怕丟掉工作才不敢反抗，不代表接受鈕的愛意；鈕雖道歉，卻否認性侵，辯稱被害人未有性侵創傷，將責任推給被害人，毫無道歉誠意，雖然鈕賠償和解，但和解不代表能獲判緩刑，考量其犯後態度，建請判刑3年4月。

合議庭昨也傳喚女助理到庭，讓她在法庭指認室內應訊。女助理說，鈕沒有認罪，他的賠償、和解只是為了求輕判，無法原諒他。

鈕承澤被控在執導電影「跑馬」期間認識女助理，2018年11月23日臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，他等其餘人陸續離開後，對女助理指侵得逞。

(中時電子報)