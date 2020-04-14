俄羅斯陸軍接收第一批更新改良的T-90M主力戰車，全新設計的防護砲塔、更強勁的發動機，以及確保夜戰精確度的光電瞄準系統，使T-90M的性能更進一步。設計局給將其命名為「突破式」( Proryv)。

防衛部落格(defence-blog)報導，俄國軍方電視台Zvezda，拍攝了T-90M的宣傳片，影片顯然是最近拍攝，因為駕駛兵戴著口罩，這是防止新冠病毒蔓延的時代標誌。

俄國陸軍少將謝爾蓋‧基瑟爾（Sergey Kisel）說，俄羅斯陸軍在今年4月開始接收了第一批T-90M，配屬在防衛克里姆林宮的塔曼禁衛師(Tamanskaya )。

Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили в войска

塔斯社報導，T-90M新式楔型砲塔，是它與過去的T-90最大的不同，使其具備更好的防護力。新戰車的多重光電瞄準系統，在白天或晚上都能達到最好的視野，並且有強大的資料鏈系統，可以與其他戰車進行即時資料交換，戰場情報得到最大共享，降低誤擊友軍，並及早發現敵方威脅的優點。

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T-90M也引用了T-14阿瑪塔戰車(Armata)的塗層，具有吸收雷達波與降低紅外線訊跡的效果。

T-90在技術上直追T-14，但是價格比較低，具有更大的生產量。

俄羅斯官方媒體還報導說，T-90M會參加5月9日「衛國戰爭勝利紀念日」，在紅場舉行的大閱兵。包括T-80、T-90、T-90M，及以T-14等50多輛戰車，都會通過莫斯科紅場。

(中時電子報)