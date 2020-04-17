雖然疫情已減緩的大陸近期積極對外援助，改善因疫情衝擊的國際形象，但由於諸多西方國家仍對大陸最初面對疫情是否隱瞞存疑，紛紛希望其說清楚。英國外相拉布表示，大陸必須回答全世界疫情究竟如何爆發，且英中關係也不可能如往；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也表示，疫情控管成效還有許多灰色地帶，顯然有些我們不知道的事情發生。

據《南華早報》報導，暫代正在康復中英相強森（Boris Johnson）的拉布（Dominic Raab），在記者會上除了宣布禁足令必須再延長3週之外，並要求北京將必須回答國際社會，這場疫情究竟如何爆發、又是如何處置，「我想這些要求一點也不能退縮」。至於兩國關係是否會改變，拉布表示「毫無疑問，在這場危機之後，一切無法如同以往」。

而如同美國共和黨將矛頭指向大陸，英國政壇也強森所屬的英保守黨也愈來愈多聲音不認同大陸隱瞞疫情的作法，要求與其的關係必須重置。曾任外相、現為上議院的海格（William Hague）表示，當大陸不再遵守我們的規則時，英國再也不能依靠大陸，先前就曾呼籲政府對北京施加強硬手段，包括排除華為參加英國5G建設。

另外，馬克宏在16日刊出的金融時報專訪中表示，對於大陸處理疫情方式認為仍有灰色地帶，「我們不會天真地相信大陸抗疫比較成功。顯然有些我們不知道的事情發生」。

(中時電子報)