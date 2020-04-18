新冠肺炎延燒，台灣在連2日零確診後，今天(18日)宣布破功，新增3名確診者，且染疫的還是海軍艦隊軍人，引起軒然大波，總統蔡英文也即刻下令全艦700進行隔離。對此筆名「人渣文本」的大學教授周偉航表示：「鐵定一堆星星泡泡要起飛囉」。

曾在3月中停靠帛琉的敦睦艦隊在今天出現3名確診者，感染源更是不明，引起恐慌，國防部也坦承未掌握實際狀況。周偉航對此在臉書PO文「有關海軍艦隊實習生中獎一事」，表示不論是哪個環節出問題，終歸是有人「不長眼」，這個鐵定一堆星星泡泡要起飛囉。「指揮部統一離營宣教三個月，週週進行衛生安全宣導兩小時，士官以上交一萬字心得報告」

網友也紛紛留言：「最慘的是讓人家零確診被懷疑破功，立刻上升成國際外交事件...」、「防疫小卡要來了」、「軍紀檢討會開到天黑了吧」、「醫官回報一切正常……要星星掉滿船啦！」、「全軍禁假好了，真的很不長眼」。

(中時電子報)