《夫妻的世界》第7集精彩片段，渣前夫與小三向金喜愛示威。

女主角金喜愛保養有方，凍齡美顏看不出來已53歲了。(取自金喜愛IG)

有雷慎入！金喜愛、朴海俊、韓素希主演韓劇《夫妻的世界》昨晚播出第7集，渣前夫與小三不僅沒受到懲罰，還幸福地回來開慶功宴的戲碼，再次惹火了一票戲迷，直呼要飾演大老婆的金喜愛一定要將渣男前夫撕碎！

金喜愛在上一集成功奪得兒子的監護權，好日子並沒有過多久，2年後她再次收到了一封來自前夫朴海俊的邀請函。原來樸海俊離婚後在電影界獲得巨大成功，還與小三韓素希組成了一家3口的幸福家庭，更凱旋回來開慶功宴，向正宮金喜愛示威。

更可怕的是，金喜愛為了尋找兒子，意外闖入了渣男與小三主臥房，竟發現兩人房間復刻她的風格，小三使用的化妝品、內衣品牌也跟她一樣牌子，連婚紗照風格也一樣，令金喜愛氣得質問樸海俊：「給我發邀請函，發結婚照，不都是為了刺激我嗎？因為我，為了看我！不是嗎？」但樸海俊則諷刺回擊稱他與小三很幸福，前妻已經是過去式！

此一變態橋段也令戲們看到拳頭都硬了，紛紛留言聲援金喜愛，「是女主發現小三的衣帽間還有香水什麼的都和她的一樣一樣的，就說明男主還是對以前的生活有眷戀，渣啊！」、「我要被氣得內傷了」、「感覺是女主一直優秀男主一直被壓所以就想把女主比下去的心態，以此作為報復」、「就是因愛生恨」。

(中時電子報)