海軍敦睦艦隊累計已24人確診新冠肺炎，該艦3月12至15日曾停靠帛琉，雖然有專家從確診時間回推，應該不是在帛琉染疫，但抗煞名醫、現任萬芳醫院醫師張裕泰仍認為是在帛琉，並質疑若海軍官兵是從台灣將病毒帶出去，會比鑽石公主號還恐怖。

國內今新增22例確診個案，其中21例都是敦睦艦隊成員，加上之前確診的三例，敦睦艦隊累計已有24例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會中坦言，這群確診者中僅6例有明顯症狀，其餘18例目前看起來都無症狀，由於這些官兵在海上30天後已下船，外界憂心他們把感染帶回社區。

陳時中說，這次艦隊染疫者都偏年輕，《ETtoday新聞雲》報導，張裕泰指出，年輕人症狀本來就輕，而且搞不好隨身會帶退燒藥，要先釐清他們行前有沒有放假回家，或是去哪玩，上船前有沒有症狀或吃藥，他認為從時間點來看，載去帛琉後回來發病，中途感染機率高。

張裕泰質疑，若真的是從台灣把病毒帶出去，那後果會比鑽石公主號還恐怖，若匡列的人檢查全都陰性就更詭異，因此他還是認為官兵在帛琉染疫機率大，即便帛琉目前零確診，也不代表就真的都沒事，有可能因為醫療資源不足，沒有所有人都採檢。

(中時電子報)