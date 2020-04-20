海軍敦睦艦隊上月赴帛琉出訪，但旗艦補給艦卻爆發24官兵染疫確診，民進黨立委高嘉瑜就直言，國防部在防疫過程的漫不經心及管理鬆散問題，近一個月6起重大軍紀案，讓國人對國軍已失去信心，是否還可能有隱匿疫情導致群聚感染的可能，她會繼續追查國防部高層相關責任。

據高嘉瑜昨19日在臉書發文指出，對於這幾天敦睦艦隊磐石艦染疫案，令人質疑國防部在防疫過程的漫不經心及管理鬆散問題，更可能有隱匿疫情，導致群聚感染的可能，她已要求全面檢討現行國防部的防疫作為及是否落實執行並追究國防部相關管理的責任。

高嘉瑜指出，在疫情如此緊張的時期，國軍在一個月內卻陸續傳出「陸軍與幫派組老鼠會」、「空軍集體虛報誤餐費」、「海軍官兵酒後口角互相鬥毆」等六起重大軍紀案件。

她感嘆，短期內有如此多，「嚴重損害國軍形象的事件發生」，「讓國人對國軍失去信心」。因此她已對國防部官兵在營區群聚，造成疫情擴散現象將比預期來得更為嚴重，國防部應盡速檢討，針對這些官兵主動提供口罩。

(中時電子報)