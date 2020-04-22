該小兵痛罵嚴德發羞辱海軍，跟著民粹走，到底是國軍部長還是網軍部長 (圖／翻攝自靠北長官2.0)

海軍敦睦遠航艦隊群體染上新冠肺炎，風暴越演越烈，109敦睦支隊長陳道輝少將遭綠委趙天麟砲轟隱匿疫情還哭哭啼啼，根本不是男子漢，更遭國防部長嚴德發懲處調職，今天(22日)陳道輝接受立委電話質詢哽咽並自清「用生命保證」絕對沒有隱瞞疫情，更表示寧願死在海上也不會害到國人。有官兵在臉書《靠北長官2.0》PO出近600字文章，痛罵嚴德發噁心、眷戀權位、跟著民粹走，「到底是國軍還是網軍部長？」

PO文中痛罵嚴德發5次「你好噁心」，該匿名阿兵哥批評「眷戀權位、為總統掩蓋，大家都在等她同意才自請處分？事態嚴重就應該自己堅決請辭，風骨在哪？」

原PO繼續痛罵「軍艦隊被你這樣糟蹋、切割，敦睦遠航這件事指揮鏈最末端的支隊長哪有決策空間，一切聽上級指示辦理，你不保護部屬，反過來把罪過推給他，跟著民粹走，你到底是國軍部長還是網軍部長？」

原PO說，連專業醫官都無法判斷，支隊長當然只能尊重專業，上船時大家都健康，帛琉人也健康，醫官說有人小感冒發燒已經沒事了，換作是你會立即返航嗎？事後諸葛是網友專長，還是你就任部長後取得的專長？

原PO繼續批評整個疫情期間放任各種古怪又無效的防疫作為，導致阿兵哥頻頻抱怨，還跟著民粹打擊海軍，連友軍也跟著怨懟，還不自覺，任由事態變本加厲，不幫海軍爭取正名就算了，還拔掉兩個海軍優秀將軍試圖止血，拔掉的只不過是拔掉海軍士氣。

原PO問嚴德發「你有看見海軍在淌血嗎？還是覺得讓小英來揮揮手一切就會平復？」，文末他更砲轟嚴德發「噁心極了，戴口罩也遮不住政治味」，嗆聲「弟兄們所尊敬的長官，是被你用來頂罪的高嘉濱、陳道輝，絕對不是你」。

(中時電子報)