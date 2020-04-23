新冠肺炎疫情肆虐，許多人不敢大意，仍戴緊口罩、避免去人多之處，但臉書粉專卻po出福義軒排隊人龍的場景，照片中可見排隊的人緊貼彼此，還有人沒戴口罩，引起網友撻伐，後福義軒也回應了。

臉書粉專「綠豆嘉義人」PO文表示，這是你熟悉的味道....XXX蛋捲人龍再現！很多人沒戴口罩。從文中附上的照片可見，許多人排著隊，距離彼此超級近，而路過當地的網友也留言表示，「剛經過真的很多沒戴…甚至要聊天會把口罩往下拉」。

該文也引發網友留言討論，「到底...有好吃到值得排隊嗎？」、「嘉義市政府該出面處理吧」、「看等爆發群聚，才會有人管嗎」、「防疫破口」、「老灰啊很鐵齒」、「有事嗎？都不會怕」。

而福義軒臉書也發出，沒戴口罩不可以入店的通知，葉姓副店長也說，因應防疫已經調整營業模式，將會不定期公告販售家庭號蛋捲及發號碼牌，看見大批排隊人潮以趕緊發放號碼牌，寫上明天取貨的時間，分流拿貨。

(中時電子報)