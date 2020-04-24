金正恩暴飲暴食 健康狀況引關注

在CNN新聞網報導，北韓最高領導人金正恩動心臟手術病危後，日韓媒體又盛傳，他由於隨扈感染新冠肺炎，上周已搭乘專用火車，離開人口稠密的首都平壤，前往港都元山（Wonsan）的海灘別墅辦公。

據日本東京新聞與英國《鏡報》（Mirror）報導，日本政府高官說，金正恩11日出席在平壤舉行的勞動黨中央委員會政治局會議後，可能便前往最高領導人專用的別墅進行「自主隔離」。

平壤雖然堅稱，北韓新冠零確診，但它與中國大陸邊境接壤超過1,300公里，幾乎不可能徹底阻絕病毒入侵。

據熟知北韓局勢的消息人士說，有情報流傳，金正恩的隨扈出現感染者，由於擔心安全狀況，因此他前往元山別墅隔離。金正恩在元山別墅成長，這也是他遍佈全北韓數十座別墅中最氣派的一座。此外，由於金正恩不時肅清高官和幹部，與心懷怨恨者眾的平壤比起來，元山相對安全。

而勞動新聞14日在社論中說，全國將進入非常防疫期，長期採取防疫措施。也因此，分析認為，金正恩可能久待元山別墅辦公。

(中時電子報)