金正恩暴飲暴食 健康狀況引關注

在CNN新聞網報導，北韓最高領導人金正恩動心臟手術病危後，日韓媒體又盛傳，他由於隨扈感染新冠肺炎，上周已搭乘專用火車，離開人口稠密的首都平壤，前往港都元山（Wonsan）的海灘別墅辦公。

據日本東京新聞與英國《鏡報》（Mirror）報導，日本政府高官說，金正恩11日出席在平壤舉行的勞動黨中央委員會政治局會議後，可能便前往最高領導人專用的別墅進行「自主隔離」。

平壤雖然堅稱，北韓新冠零確診，但它與中國大陸邊境接壤超過1,300公里，幾乎不可能徹底阻絕病毒入侵。

據熟知北韓局勢的消息人士說，有情報流傳，金正恩的隨扈出現感染者，由於擔心安全狀況，因此他前往元山別墅隔離。金正恩在元山別墅成長，這也是他遍佈全北韓數十座別墅中最氣派的一座。此外，由於金正恩不時肅清高官和幹部，與心懷怨恨者眾的平壤比起來，元山相對安全。

而勞動新聞14日在社論中說，全國將進入非常防疫期，長期採取防疫措施。也因此，分析認為，金正恩可能久待元山別墅辦公。

北韓蒙權鬥陰影 金與正最多只能當傀儡
金正恩動心臟手術 CNN：北韓領導人病危
金正恩要炸掉世界 全為了老爸
狂！10萬北韓禁衛軍 金正恩維安逆天
世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：動静不明の金正恩氏はテレワーク中？　コロナを避けて別荘に
文章來源：Kim Jong Un 'in beach resort lockdown after people close to him catch coronavirus'

(中時電子報)

#金正恩 #新冠肺炎 #全球 #武漢肺炎 #北韓 #隨扈 #別墅 #中國大陸 #辦公 #開刀 #手術 #心血管 #心臟