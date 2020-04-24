針對美國國務卿蓬佩奧指大陸可能在去年11月就已掌握首批新冠肺炎病例，卻遲遲未告知世界衛生組織，大陸外交部發言人耿爽表示，蓬佩奧不要以為在表態時加上「可能」一詞就任意栽贓。奉勸美方專注國內疫情防控，加強國際合作抗疫，不要混淆視聽。

在24日的大陸外交部例行記者會上，有記者提問：美國務卿蓬佩奧23日接受採訪時稱，中國政府可能早在去年11月就掌握了第一批（新冠肺炎）病例，至少在去年12月中旬之前就掌握了，他們「遲緩地」告訴世界上其他人包括世衛組織。為此耿爽做出了上述回應。

耿爽還表示，蓬佩奧的這些話毫無事實依據，完全是出於「嫁禍於人的目的」的信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。

耿爽強調，中方在新冠肺炎疫情防控問題上，始終秉持公開、透明、負責任的態度。中方在第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒的基因序列，第一時間同國際社會開展疫情防控合作。

耿爽指出，去年12月27日起，湖北省與武漢市即多次報告可疑病例，並展開流行病學調查，中方也派出工作組專家趕赴武漢做好疫情處置與調查。今年1月3日起，中方定期向世衛組織和包括美國在內的有關國家和地區通報疫情資訊。1月20日至21日，世衛組織派團對武漢進行現場考察；2月16日至24日，包括兩名美國專家在內的中國世衛組織聯合專家考察組，對中國進行了為期9天的考察；3月中國與世衛組織及美國疾控中心分享疫情防控經驗。

耿爽說，疫情發生以來，中方及時對外提供資訊，積極開展合作，這是無可爭議的事實。無端質疑中國在疫情防控問題上的透明度，進行政治操弄，是對中國人民為防控疫情付出巨大努力和犧牲的不尊重。蓬佩奧應當明白：美方的當務之急是聚焦國內的疫情防控，加強抗疫國際合作，而不是混淆視聽、轉嫁責任。

(中時電子報)