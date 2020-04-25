北韓最高領導人金正恩遭美國有線電視新聞網（CNN）報導，接受心血管手術後「病危」，儘管消息尚未獲得證實，不過報導已經引起外界關注。24日又有日媒驚爆，金正恩尚未過世，但因手術失誤，成為植物人。

有一大陸相關醫療人員接受日媒《週刊現代》採訪，道出金正恩發病的經過。該人員表示，金正恩在地方視察途中，突然手按住心臟倒在地上，在場的醫師團趕緊為金正恩作心肺復甦急救，並趕緊送到附近的醫院。

根據報導，此時，北韓也緊急通知大陸，希望派遣醫師團來為金正恩診斷。大陸召集中國醫學科學院阜外醫院心血管病中心和人民解放軍301病院兩間醫院的醫療團共50人趕搭專機飛往平壤。

然而，報導指出，因為金正恩情況太危及，實在無法等待大陸醫療團到來，北韓醫師團先進行緊急心臟支架手術，值刀的手術醫曾在大陸長年研修的心臟外科醫師。所謂心臟支架手術是利用氣球導管方式撐開支架，打開血管使其保持暢通。通常導入導管大約需一分鐘而已。

報導稱，但當時執刀的外科醫沒有為過像金正恩這麼胖的病人做過心臟支架手術，且因為太過緊張，手一直震動不已，一個只要花大約一分鐘的手術，竟然花了要8分鐘的時間才完成。就是這個時間點，金正恩成為植物人。等到大陸醫師團趕到，已無計可施。

以上新聞還未經北韓官方證實，但台灣網友已在熱議此事。

(中時電子報)