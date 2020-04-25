日媒《週刊現代》報導，北韓領導人金正恩因手術失敗，已經成為植物人。資深媒體人張景為表示，這一次跟以前不一樣，其中肯定有一點蹊蹺。陳揮文則認為，從以往經驗來看，這件事還有待查證。

張景為在政論節目《少康戰情室》中表示，對於金正恩，你不得不佩服他活著的時候，試射飛彈或者跟美國總統川普舉行川金會，引來世界矚目也造成震撼，連他不見了，都一樣是新聞。

張景為指出，北韓可以說是現在全世界唯一一個具有實力的神秘國家，北韓具有核武能力。世界媒體說金正恩在他爺爺金日成誕辰「太陽節」沒有出現，報導的不少是主流媒體，最早是CNN報導。他是不是變成植物人或是掛掉了，這個真的不知道，因為北韓確診幾個，我們都搞不清楚，何況是最高領導人死了沒有。不過此次肯定有一點蹊蹺，因為這一次跟以前相比，感覺有一點不尋常。

陳揮文卻表示，這新聞一開始是CNN的獨家，川普說從來不相信CNN。因為CNN在這一疫情表現得非常糟糕，有則涉己新聞還有裙帶關係，居然為了賺收視率，讓該台確診的主播跟他的紐約州長哥哥做連線，這個非常不可取。而金正恩手術失敗是日本媒體報導的，日本媒體之前獨家報導，還講說大陸考慮讓台灣做世界衛生組織（WHO)永久觀察員，大陸駐日本大使館發聲明說胡說八道，所以媒體寫的新聞，大家還是要查證。

(中時電子報)