由法國協助在武漢病毒研究所建造的亞洲首座P4病毒實驗室,在這次的新冠病毒疫情中一直被懷疑與病毒的來源有關。圖為P4實驗室進行安全演練。(圖/新華社)

國際上許多專家至今仍質疑新冠病毒出自大陸武漢的病毒實室,各方意見分歧,其中甚至包括知名的諾貝爾醫學獎法國得主與美國病毒專家,但皆無法獲得確實證據。近日俄羅斯微生物專家亦對此發表評論指出,中國大陸不是蓄意製造「殺人病毒」,但實驗室在研究上「做了絕對瘋狂的事」。

由法國協助在武漢病毒研究所建造的亞洲首座P4病毒實驗室,在這次的新冠病毒疫情中一直被懷疑與病毒的來源有關。圖為P4實驗室進行安全演練。(圖/新華社)

許多歐美專家都質疑新型冠狀病毒肺炎來自於中國大陸的病毒實驗室,其中有認為病毒是透過人工進行基因工程製成,諾貝爾醫學獎得主、法國病毒學家蒙塔尼耶(Luc Montagnier)日前提出,新冠病毒是以SARS冠狀病毒基因與艾滋病毒基因剪接合成,病毒外洩則是管理上發生意外的結果。此外美國也有專家表示,病毒的合成可能是用於製造生化武器。但相關的說法都遭到大陸官方否認。

據《香港01》報導,莫斯科恩格爾哈特分子生物學研究所(Engelhardt Institute of Molecular Biology)研究員丘馬科夫(Petr Chumakov)對此評論稱,大陸的實驗室大部分都是在研究病毒的致病性,他推測這是為了「另一種東西」去製造一個疫苗。

丘馬科夫指出,研究員改變冠狀病毒,令它能感染人類,但他澄清說,他們不是懷有「惡意的企圖」去蓄意製造「殺人病毒」。但他表示:「在我看來,他們做了絕對瘋狂的事」(They did absolutely crazy things, in my opinion)。

報導引述俄羅斯《莫斯科共青團員報》報導說,丘馬科夫認為大陸武漢的實驗室以研究愛滋病疫苗為名,積極地從事多種冠狀病毒變體的發展,已有長逾10年的研究。

丘馬科夫出,「這個冠狀病毒是究竟是如何產生的,有關事態正在慢慢顯現。」

他說:「有趣的是,有研究冠狀病毒的中國及美國人將他們的研究發表在開放的(科學)媒體上。 儘管如此,(病毒的)調查仍將啟動,規範研究這些危險病毒基因組的新規則將會發展出來。現在責怪任何人還為時過早。」

(中時電子報)