北韓最高領袖金正恩因神隱將近3周，生死成迷，更有媒體報導金正恩已經過世，今天流亡記者朱成夏(주성하)更爆料，金正恩其實身體很健康，但卻被新冠肺炎疫情搞得心力交瘁，無心政事。

熟知北韓內情的朱成夏在自己的YouTube頻道上傳影片，表示自己得到可靠消息，金正恩身體健康，沒有病危，消失19天原因在於被新冠疫情搞得非常鬱卒。朱表示，金正恩從這個月開始的命令，都讓下屬非常困惑，甚至擺爛不簽公文。

朱成夏說，由於北韓受到制裁行動，經濟大為衰敗，金正恩把唯一的希望放在大陸國家主席習近平去年發表「2020送百萬陸客進北韓」的承諾上，投入所有勞動力打造趕工的觀光建設，又正巧碰到新冠肺炎大流行，因此付之一炬，負債節節高升，讓金正恩精神耗弱，無語問蒼天，失去了對政務的熱情，連公文都沒有動力批示簽字。

朱成夏為流亡記者，在金日成大學畢業後，隨即被發配到報社當記者，卻在沒多久後被關入集中營禁閉。1998年獲釋後的他，下定決心逃離北韓，最終成功逃亡至南韓，並取得南韓國籍，在南韓《東亞日報》專門負責北韓新聞，自己也開設了部落格，專門分析北韓的局勢動盪。

(中時電子報)