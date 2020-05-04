梅根與凱特夫婦冰冷合體

一本新傳記說，薩塞克斯公爵夫人梅根在了解，必須接受夫婿哈利王子不可能登基為王的事實後，曾向嫂嫂劍橋公爵夫人凱特的工作人員大吼，以致雙方緊張與日俱增。

據《鏡報》（Mirror）與《每日郵報》（Daily Mail）報導，梅根進入英國王室後的頭幾個月，發生了種種事件，後來成為他們搬出肯辛頓宮（Kensington Palace），遷居浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的導火線。

昆恩（Tom Quinn）在新傳記中寫道，原本凱特盡力設法讓梅根覺得受歡迎，兩人處得還不錯。可是據王室消息人士說，後來她們意識到自己的地位，關係逐漸出現變化，緊張與日俱增。最後威廉和哈利為了避免爭執和冷戰，兄弟倆要相聚，就選擇單獨見面，不再把老婆扯進來。

從那時起，她們的關係就每況愈下。消息人士說，後來梅根向凱特的工作人員大吼，令劍橋公爵夫人既震驚又反感，雙方關係惡化，結果促使梅根夫婦遷居浮若閣摩爾小別墅。

消息人士透露，梅根就像許多不習慣和僕役打交道的人般，態度過於跋扈。她一方面想要像黛安娜一樣，成為人民的王妃，但另一方面，卻又想要別人召之即來，揮之即去。

而梅根對工作人員的態度，很快就讓她贏得各式難聽的綽號，例如「我就要」（Me-Gain）、「難搞公爵夫人」（Duchess of Difficult），甚至是「黛妃2.0」（Di 2）等。昆恩在書中說，許多工作人員不知道該怎麼伺候這位美國公爵夫人，當她和夫婿哈利搬走時，似乎鬆了口氣。

(中時電子報)