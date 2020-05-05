常見的甲狀腺疾病，包括甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、慢性甲狀腺炎、甲狀腺結節以及甲狀腺癌，共通點都是女性的發生機率，比男性還要多得多。

根據醫學文獻統計，女性罹患甲狀腺機能亢進的機率，比男性高出5～7倍之多，尤其好發於年齡20～40歲的女性；甲狀腺機能低下則好發於孕婦及60歲以上的女性，發生機率是男性的5倍。

另外，女性發生甲狀腺腫大、甲狀腺結節的機率，也是男性的3～4倍；慢性甲狀腺炎好發於30～50歲女性，女性發生率為男性3～5倍。在甲狀腺癌的部分，女性甲狀腺癌發生人數約為男性的3倍，其中又以20～40歲女性為多數。

不良情緒，影響甲狀腺機能

甲狀腺是合成、分泌甲狀腺激素的器官，甲狀腺激素隨著血液被運送到身體各組織，具有維持調節人體正常體溫，促進體格智力生長發育、調節物質代謝，維護重要臟器功能等一系列的作用。

中醫師賴睿昕表示，情緒常常影響甲狀腺機能的穩定，甲狀腺疾病之所以偏愛女性的原因，與女性的心理性格、生理及遺傳特徵等，都有一定的關係，而不良情緒就是甲狀腺疾病的重要誘因。

毫無疑問的是，女性更容易受到情緒困擾，也就更容易得甲狀腺機能亢進。女性在懷孕期間，甲狀腺激素的需求量增大，就容易出現妊娠期甲狀腺腫大；產後甲狀腺炎在臨床上也不少見；更年期後很多女性，也會出現類似甲狀腺機能亢進的心悸、盜汗等症狀。

賴睿昕說明，甲狀腺疾病大都是多種原因綜合因素所導致，但是，情緒因素是甲亢的主要誘因，也是導致許多甲狀腺亢進病情加重的重要因素，就是中醫所謂的「肝氣鬱結」。

肝膽經主疏泄是陰陽之樞紐，而肝經影響女性經期尤其為大；情緒直接會影響肝膽的疏泄，而陰陽之樞紐就在身體兩側。如果脖子兩側有問題，多是肝膽經絡出現異常，因此，甲狀腺亢進與情緒睡眠品質好壞，有著密不可分的關係。因此，如果肝氣鬱結長期無法有效排除，一旦氣機鬱滯，凝而化為痰濁，就會讓甲狀腺鬧脾氣。

甲狀腺亢進好發於夏季

賴睿昕指出，甲狀腺亢進好發於夏季，由於入夏後人體的新陳代謝旺盛，體內的水分及營養更容易流失，再加上酷熱的天氣，容易導致情緒不穩定，很容易造成內分泌失調、身心抑鬱不安，進而誘發甲狀腺亢進。

甲狀腺亢進病患所分泌的甲狀腺荷爾蒙比較多，或是血液中所含的甲狀腺荷爾蒙，容易超過人體每日所需要的含量，就會開始刺激及加速各種組織細胞的工作量、過勞，而引發各種特別的症狀，最常見的就是身體莫名的亢奮、心跳加速、怕熱、手抖、冒汗、疲勞。

如果甲狀腺亢進嚴重到免疫功能失調，導致肝腎陰虛，虛火妄動，煎熬津液而成痰，凝聚頸部成「癭氣」，就會引起前頸部腫大、結而成大脖子腫塊的甲狀腺腫大、甲狀腺結節等問題，還會造成吞嚥異常的狀況發生，甚至會增加罹患甲狀腺癌的機率。

治療甲狀腺亢進，先回復正常分泌

賴睿昕表示，中醫治療甲狀腺疾病，是以調整甲狀腺功能，促使回復正常分泌為主；常使用活血散瘀的藥材，如赤芍、牡丹皮、丹參；氣理滯的藥材，如陳皮、柴胡、薄荷行；清熱解毒的藥材，如知母、梔子、黃芩、黃連；散腫軟堅的藥材，如鱉甲、牡蠣、浙貝、夏枯花。

而針刺耳穴與頭皮針，也可使甲狀腺細胞不再增生腫大，促使異常增大的甲狀腺細胞自然逐漸凋亡；而大脖子通常會用美容針，圍刺在甲狀腺腫大的範圍上，使腫大的結節縮小。

90％以上甲狀腺亢進病患，屬於瀰漫性甲狀腺腫大合併甲狀腺功能亢進症，也就是說，滿足每日生理需求的碘，並不是誘發因素，根本問題不在於碘攝取過剩，而是自身存在免疫功能紊亂。

賴睿昕指出，長期刻意不食碘鹽、海鮮，反而會造成缺碘，長期低碘飲食容易使甲狀腺處於缺碘狀態；一旦甲狀腺亢進治癒後回歸正常飲食，長期缺碘的甲狀腺更容易因飲食因素，導致甲狀腺亢進功能旺盛而再次誘發。

不過，賴睿昕提醒，甲狀腺亢進病患要少吃堅果、大蒜、藥酒、補藥、羊肉、龍眼、荔枝等熱性食物，以及茶、咖啡、酒、辛辣等刺激性食品。另外，最重要的

是戒菸，以免加重眼睛病變的風險。

甲狀腺機能低下，連呼吸都會胖

相較於甲狀腺機能亢進，甲狀腺機能低下則是甲狀腺機能不足，與人體代謝有關，不少患者「連呼吸都會胖」。甲狀腺機能低下的典型症狀包括：疲倦、沒精神、全身水腫、心跳過慢、畏寒怕冷、健忘、注意力難以集中。

賴睿昕說明，甲狀腺機能低下可能是先天性甲狀腺功能不足、甲狀腺發炎，或是免疫失調導致機能下降，患者以女性居多，而女性又是自體免疫疾病的好發族群，最明顯的症狀就是水腫與體重不明原因增加、冬天特別怕冷、嗜睡、手腳異常冰冷。

而長期甲狀腺機能低下，會導致反應變慢、記憶力減退及智商變差，若是發生在長輩身上，則容易讓注意力不集中，身體各項功能退化，還會增加失智的風險。

促進代謝循環，改善甲狀腺機能低下

中醫觀點認為，甲狀腺機能低下的病因，多以氣虛水濕為主，氣虛代表身體的動能不足，而水濕代表身體容易囤積殘留的病理產物，進而影響免疫功能。主要治療方式宜溫陽益氣、脾腎雙補，要投以溫補劑加以滋腎填精，常用中藥，例如：生地、黃精、肉蓯蓉、菟絲子等。

中醫治療的強項在於免疫調節，常見的參附湯、四逆湯合桂枝甘草湯等處方。可以有效促進代謝與循環，或是使用真武湯、五苓散、苓桂朮肝湯等處方，幫助改善水濕不化。賴睿昕強調，中醫治療甲狀腺機能低下，透過溫熱藥物給予足夠能量的循環，當循環順暢之後，身體殘留的病理產物，也可以慢慢代謝出去，以減少水腫及體重的增加，並搭配生活作息改善。臨床上，很多甲狀腺低下的患者透過治療，都可以得到很好控制。

另外，壓力、情緒波動及熬夜，都會讓甲狀腺機能低下的症狀更加嚴重，建議養成規律生活習慣，早睡早起、避免熬夜，以及適度放鬆，避免長期壓力累積，並學會情緒控管，才不會讓病情失控。

多吃碘改善甲狀腺機能低下？

很多人以為甲狀腺機能低下，要多吃紫菜、海帶等含碘食物。賴睿昕表示，甲狀腺機能低下不一定是缺碘，但若是缺碘型的甲狀腺功能低下患者，多吃含碘食物可能有效。

但若屬於自體免疫疾病橋本氏甲狀腺炎引起的甲狀腺功能低下，反而要盡量少吃紫菜、海帶、干貝、海水魚、蝦蟹等海產，也應避免攝取過量的十字花科蔬菜，例如：芥蘭、萵苣、花椰菜、高麗菜、白菜、蘿蔔等，以免影響甲狀腺素的生成。

賴睿昕提供一道「十全大補雞湯」，具有可以促進血液循環、養血補氣，適合短氣懶言、四肢無力、頭暈目眩、手腳冰冷的甲狀腺低下患者食用，但是，感冒時要暫停食用。

材料：雞1隻、黨參10克、白朮15克、炙甘草5克、當歸10克、川芎6克、熟地15克、白芍15克、黃耆10克、肉桂2克、小布袋1個。

作法：雞洗淨，去油脂，熱水汆燙去血水，放進電鍋內鍋中。將十全藥材略沖水，放入棉布包中紮好，再放進內鍋中，加水淹過雞及藥材，就可將內鍋放入電鍋中，外鍋加半杯水，待開關跳起即可。

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(中時電子報)