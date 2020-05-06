中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天首度鬆口，將針對經貿方面來安排出入境管制鬆綁，陳時中今更進一步指出，目前針對港澳地區的商務人士入境政策還在規劃中，會請經濟部列出台灣在國際上所受影響的產業，評估未來若要開放大約需要有多少人，再依照經濟部的數據來做鬆綁規劃。

(中時 )