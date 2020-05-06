指揮中心鬆口了！經貿方面出入境管制將鬆綁 14:392020/05/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心鬆口了！經貿方面出入境管制將鬆綁。（圖／中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天首度鬆口，將針對經貿方面來安排出入境管制鬆綁，陳時中今更進一步指出，目前針對港澳地區的商務人士入境政策還在規劃中，會請經濟部列出台灣在國際上所受影響的產業，評估未來若要開放大約需要有多少人，再依照經濟部的數據來做鬆綁規劃。 (中時 ) #鬆綁 #鬆口 #經貿 #針對 #規劃 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情中心鬆口 中職開放觀眾近了 04:102020/05/02 運動天地 新冠疫情趨緩 新北考慮遂步鬆綁場館 12:392020/05/02 政治 中職》有望開放觀眾 疫指中心鬆口初步放250人 15:162020/05/03 體育 1919有五四運動 2020有五四新冠解封 19:592020/05/03 國際 缺乏明確指引 地方解封標準不一 04:102020/05/04 生活新聞 對外嚴格、對內鬆綁 觀光學者估：每日20億產值 11:132020/05/04 生活 英國首相強生擬下周宣布解封計劃 15:062020/05/04 國際 三商美邦 照顧媽媽生活規劃 04:102020/05/05 產業特刊 對內鬆綁 一天產值20億 04:102020/05/05 生活新聞 台大公衛籲邊境解封 陳時中：要解封也是經貿活動先 15:102020/05/05 生活 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 嫩妹獨住摩鐵...服務生連3小時狂摳 黑暗原因曝光網笑翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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