美國國會試圖限制川普對伊朗發動戰爭的權力，川普對此感到憤怒，在6日出手否決，並且表示「這是民主黨對他的侮辱」。

今年初，美國發動空襲打死伊朗將軍蘇萊曼尼（Kassem Soleimani），引發一陣子的動蕩後，美國國會就提出了這項非約束性決議。國會擔心華盛頓與德黑蘭升高的緊張態度，會造成全面衝突。

民主黨在1月於眾議院提議，並且眾議院是民主黨多數，所以3月就得到通過。該決議呼籲「總統終止使用美國武裝部隊對付伊朗、或其政府任何部分成員，除非得到美國國會的明確授權，或是伊朗率先使用軍事力量。」

這個決議雖然是民主黨為主，但是也有部分共和黨眾議員選擇支持。

川普昨天否定了這個議決，他表示「(國會)那樣做是不對的。我們生活在不斷變化的威脅與充滿敵對的世界中，美國憲法給予總統動武的權力，就是統必須能夠預見對手的下一步行動，並迅速採取果斷的行動以作出回應。我就是這樣做的！國會不應該通過這項決議。 」

他還表示，這是民主黨人提出，對他的侮辱行動，是選舉的策略的一部分。

提出這項決議的民主黨參議員凱恩（Tim Kaine），希望再提案來推翻總統的否決，他表示，川普又把美國陷入戰爭危險，有違他原本的說法。凱恩說：「 川普總統去年的國情咨文中，曾經說過『偉大的國家不會進行無休止的戰爭』。但是他顯然沒有遵循他的諾言，否決了國會有助於避免中東不必要戰爭的立法；我敦促我的同事們與我一起投票否決他的否決權。」

雖然如此，一般仍認為，川普的否決，可能國會就只能這樣吞了，除非有更大的事，否則國會很難與總統撤底撕破臉。

(中時電子報)