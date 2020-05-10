新冠病毒步步進逼白宮核心圈！美國白宮傳出隨扈確診新冠後，接連又再傳多人感染。最新發展是，肩負保護正副總統的特勤局，傳出11名人員確診感染新冠肺炎、60人自主隔離；另外，還有23人感染後已康復。依此估算，特勤局至少34人確診新冠肺炎。

特勤局負責保護金融體系及為美國總統、副總統和他們的家人，以及到訪外國元首等提供人身保護，擁有7600名僱員，其中超過3000名幹員在他們所保護對象的身邊執勤。

美國「雅虎新聞」（Yahoo News）最新披露，國土安全部（DHS）文件顯示，特勤局內有11名人員確診感染新冠、23人感染後已康復。目前仍不清楚，確診的特勤人員是否派赴白宮工作？是否曾否與總統川普或副總統彭斯有過密切接觸。

特勤局發言人蕙蘭（Justine Whelan）以保護員工健康隱私以及確保任務執行為由，拒絕透露特勤局染疫或隔離狀況，僅稱一切遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指示。

(中時電子報)