英國新冠肺炎疫情嚴重，連英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的公務行程也受到影響，英媒報導，女王將無限期居留溫莎城堡、暫停公開活動，今年夏天白金漢宮也暫停對外開放。

英國女王8日針對二戰歐戰勝利紀念日（VE Day）75週年發表演說。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，指出英國女王伊麗莎白二世將無限期居留溫莎城堡，同時暫停所有公開活動，這將是94歲女王在位68年來，最長的一次假期，預計直到秋天，女王才會重拾公務。

此外，自1993年起，白金漢宮都會對外開放，因應疫情，今年夏天白金漢宮將關閉，英國皇家空軍（RAF）閱兵慶典（Trooping the Colour）以及女王的花園派對也都會取消，這是27年以來白金漢宮首度暫停對外開放。

《每日郵報》報導，3月英國新冠肺炎疫情升溫之際，女王及王夫菲立普親王（Prince Philip）3月19日就移居溫莎城堡隔離至今，溫莎城堡的王室員工也減少。

針對報導，白金漢宮發言人回應，女王日程仍相當「繁忙」，每周聽取首相的電話簡報，每天也會收到政府公文。發言人表示，女王將會遵守適當建議來採取行動，同時她也透過電話及視訊來和家人聯繫。

報導指出，女王通常5月會從溫莎城堡返回倫敦白金漢宮，7月再赴蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）度假，不過預計這些行程都將取消。

每年夏天，女王都會在白金漢宮舉行花園派對，包括自己主辦的3場派對，以及另外2場由慈善機構舉辦的派對，各行各業約3萬民眾受邀參與。

消息人士透露，女王不會違背對她這個年齡層的建議，所有適當的建議她都會聽。

(中時電子報)