針對美國國務卿蓬佩奧持續聲稱新冠疫情源頭在大陸武漢，過去曾以嚴厲言辭在推特上痛罵蓬佩奧的大陸外交部發言人趙立堅說，這不過是蓬佩奧不斷重複謊言，奉勸美國政客收起騙人把戲，為自己留點顏面。

在中國大陸對蓬佩奧的言辭攻勢大幅升級後，蓬佩奧即便前後顛倒不知所云，仍不斷在新冠病毒的起源與訊息通報上指責中國大陸，以至幾乎每天都會讓大陸外交部發言人答覆問題時再把蓬佩奧拿來批評一頓，由於所有可用的嚴厲言辭幾乎全部用上，蓬佩奧仍不斷重覆病毒源頭在武漢與大陸未分享病毒資訊等說法，北京似乎也拿他沒輒。

在11日北京外交部記者會上，媒體提問稱：美國務卿蓬佩奧在接受記者採訪時再次聲稱疫情源頭在中國武漢，中方沒有及時分享資訊，並攻擊中國的宗教政策和中國政治制度。請問中方對此有何評論？

發言人趙立堅表示，這已不是蓬佩奧第一次散佈上述謬論。人們看得很清楚，他只不過是在不斷重複謊言。但是，無論他重複多少遍，都改變不了其謊言的本質，更阻擋不了中國人民沿著中國特色社會主義道路不斷前進的步伐。

趙立堅說，「我們奉勸美國政客收起這套騙人的把戲，給自己留下一點顏面。」

(中時電子報)