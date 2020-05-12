新冠肺炎疫情重創美國經濟，未來失業率恐直逼大蕭條水準，讓各界擔憂美國經濟是否走入大蕭條，不過白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）昨（11）日澄清，美國現階段狀況根本不是大蕭條，當時大蕭條歷時約10年，現在川普花費3年打造的最強國家，大陸60天就用一個病毒將它摧毀。

This is NOT the Great Depression. Stop the Sunday Show Pity Party and realize we have the greatest president in modern history and we will WIN by bringing our supply chains and manufacturing HOME.https://t.co/GFQkRVj4te — Peter Navarro (@PeterNavarro45) May 11, 2020

美國4月失業率飆升至14.7%，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10日接受電視節目專訪時示警，未來美國失業率恐狂飆至25%，相當於1930年代經濟大蕭條水準。

美國經濟惡化，大蕭條恐重演的疑慮四起，不過綜合福斯新聞（Fox News）、法國國際廣播電台（RFI）報導，白宮貿易顧問納瓦洛昨日接受福斯新聞台「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪時表示，「任何以為這是大蕭條的人，要不是不了解歷史，就是不了解經濟。」

納瓦洛說，「大蕭條是一個歷經10年的過程，從一次世界大戰結束之後開始，先後經歷通貨膨脹、通貨緊縮周期，期間也伴隨實施災難性貨幣、貿易、財政政策」，整體而言延續了「非常、非常久的時間」。

反觀美國現在的經濟形勢，納瓦洛解釋，「美國總統川普用3年半時間打造了最強、最漂亮的經濟體，然後中國共產黨釋放一個病毒，60天內就摧毀了我們。」

納瓦洛表示，美國現在要做的事就是專注在重啟製造業，讓美國人能重新開始製造商品，如此美國經濟才會反彈。不過他也坦承，這個過程將會非常漫長。

(中時電子報)