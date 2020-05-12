新冠肺炎疫情重創美國經濟，未來失業率恐直逼大蕭條水準，讓各界擔憂美國經濟是否走入大蕭條，不過白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）昨（11）日澄清，美國現階段狀況根本不是大蕭條，當時大蕭條歷時約10年，現在川普花費3年打造的最強國家，大陸60天就用一個病毒將它摧毀。
美國4月失業率飆升至14.7%，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10日接受電視節目專訪時示警，未來美國失業率恐狂飆至25%，相當於1930年代經濟大蕭條水準。
美國經濟惡化，大蕭條恐重演的疑慮四起，不過綜合福斯新聞（Fox News）、法國國際廣播電台（RFI）報導，白宮貿易顧問納瓦洛昨日接受福斯新聞台「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪時表示，「任何以為這是大蕭條的人，要不是不了解歷史，就是不了解經濟。」
納瓦洛說，「大蕭條是一個歷經10年的過程，從一次世界大戰結束之後開始，先後經歷通貨膨脹、通貨緊縮周期，期間也伴隨實施災難性貨幣、貿易、財政政策」，整體而言延續了「非常、非常久的時間」。
反觀美國現在的經濟形勢，納瓦洛解釋，「美國總統川普用3年半時間打造了最強、最漂亮的經濟體，然後中國共產黨釋放一個病毒，60天內就摧毀了我們。」
納瓦洛表示，美國現在要做的事就是專注在重啟製造業，讓美國人能重新開始製造商品，如此美國經濟才會反彈。不過他也坦承，這個過程將會非常漫長。
(中時電子報)
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