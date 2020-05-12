美國總統川普日前表示，全美新冠肺炎新增病例數正在快速下降，不過根據美媒取得的白宮內部文件顯示，至少十多個城市感染率狂飆，肯塔基州的中央市（Central City）一周內激增650%。

新冠肺炎疫情重創美國經濟，美國總統川普急著解封，重新展開經濟活動。他昨（11）日才表示，「全美各地新增病例數正快速下降」，不過根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）7日取得的白宮冠狀病毒工作小組內部報告顯示，實情和川普所言牴觸。

美媒CNBC報導，白宮冠狀病毒工作小組內部報告上的一個表格顯示，新冠感染率激增的前10名城市，一周內增加幅度超過72.4%，這些城市包含都會區及地方城鎮，包括田納西州首府納希維爾市（Nashville）、愛阿華州首府狄蒙（Des Moines）等，另外肯塔基州的中央市，7天內居然暴增650%。

另一個表格羅列了監控地點（locations to watch），包括北卡羅來納州第一大城夏洛特（Charlotte）、密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）、明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）、亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）等，當中夏洛特及堪薩斯2個市，前一周新增病例都成長超過200%。

目前並不清楚全美究竟有多少城市被列入白宮冠狀工作小組的觀察名單，不過報導中揭露的城市就多達十多個。

(中時電子報)