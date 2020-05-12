儘管唐寧街已宣布解封計畫，英國新冠肺炎警報仍未完全解除，為避免染疫，英國女王伊麗莎白二世10日才傳出無限期停止公開活動，預計最快秋天能夠復工，不過王室作家認為，女王恐「永遠」無法參與公開活動，未來民眾可能只能從電視上看到女王身影。

英國女王伊麗莎白二世4月5日罕見發表電視特別演說，為全英國人民加油打氣，鼓勵民眾英國將會戰勝疫情，演說成功鼓舞大眾士氣。

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）10日報導，94歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將無限期居住在溫莎城堡，並且停止公開活動，夏天在白金漢宮舉行的花園派對、閱兵慶典等全數取消，預計秋天女王才會重拾公務。對此，白金漢宮並未否認報導，僅表示女王即便住在溫莎城堡，日程仍一樣繁忙，每周聽取首相簡報，每日也會收到政府公文。

不過王室作家莫頓（Andrew Morton）接受英國《太陽報》（The Sun）專訪時卻擔憂表示，女王恐永遠無法重拾王室任務，因為新冠肺炎疫情可能幾年內都不會結束。

莫頓說，「雖然很難過，但我看不出來女王要怎麼重拾日常工作，新冠病毒不會很快消失，接下來幾個月、甚至幾年都還會持續和我們共處。」「如果女王要重新定期接見別人，對她來說風險太大了。」

莫頓強調，女王一向喜歡外出、見見民眾，「但是她不能冒這個險。」

不過莫頓話鋒一轉，反問如果女王不能和別人有近距離接觸，那她要如何進行贈勳授銜儀式、接見大使、出席公開場合？

「如果她感染病毒，後果會非常慘，也可能置菲立普親王於險境。」

莫頓大膽預言，未來英國將會出現一個「Zoom版君主制」，伊麗莎白二世將成為「螢幕女王陛下」，他說，已故黛安娜王妃（Princess Diana）開啟的王室親民作風將會因為這波疫情中止，王室將回到過去那個「戴著白手套」、和民眾有些距離的年代。換句話說，莫頓預言未來民眾可能只能在電視上看到女王身影。

英國女王自3月19日起便移居溫莎城堡隔離至今，2個月來她一共透過電視發表3次預錄演說，為英國人民打氣，相信英國終會戰勝病毒。她最近一次發表演說是在8日的二戰歐戰勝利75周年紀念日（VE Day），莫頓評論，女王近期的幾次演說都相當精彩，成功撫慰民心、提振士氣。

(中時電子報)