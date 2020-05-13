從美國總統川普隨扈、副總統秘書到負責白宮保安的特勤局探員接連傳出確診後，病毒已步步逼近白宮內，讓川普不得不於11日下令全體白宮工作人員戴上口罩工作，當然也包括前往採訪的記者，但只有一人例外，就是川普本人。至於病毒恐已在白宮內散播之際，川普仍不願戴上口罩，對此媒體認為，川普是為了要在螢光幕前維持強人且無所畏懼的領袖形象，才堅持在鏡頭前不戴口罩。

據美國有線電視新聞網分析指出，川普先前赴亞利桑那州參觀當地口罩工廠時，即使違反美國疾管中心「當難以維持社交距離時，需用布遮住臉部」的指示，也不願戴上口罩藉此對廠商展現信心，反而只願意戴上護目鏡。事後他6日在白宮表示，「我有戴上口罩一段時間了，我通常把它藏在口袋，但他們說『你不需要』，所以我才沒戴上；此外，當時參訪團也沒人戴上口罩」。

但為何川普聲稱早有準備好口罩，但一在鏡頭前就不必戴上了呢？CNN指出，川普的總統形象是透過媒體鏡頭形塑出的，「他非常、非常關注他是如何被呈現在鏡頭前，而觀眾又是如何認知他；他希望自己的公眾形象可以是堅強無所畏懼的領袖」，所以在他心目中認定，戴口罩自然是規定，「但並不包括在舞台前」。

CNN也在以4月中旬時，川普在宣布美國疾管中心關於穿戴口罩的指南時，被問到他是否需要戴口罩時表示「我不認為我會這麼做...當我接見其他總統、總理、獨裁者、國王或者皇后時，我會帶上，但我現在看不到這一幕」。CNN分析，對川普而言，當他在舞台後台、也就是螢光幕之外時，戴上口罩是沒問題的；「但當人們在看起時，這就不是那麼一回事了」。

(中時電子報)