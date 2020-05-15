1990年代以前盛行一種職業「車掌小姐」，到這年代已經逐漸式微，她們的工作內容主要是隨行公車、客運或電車，替乘客服務還有剪票、抬行李等工作，而泰國也是少數仍存有車掌小姐的國家，最近網路流傳一位顏值爆表的車掌小姐，泰媒稱讚她是天使。

搭車遇正妹車掌小姐 網淚憶美好年代(圖片取自/Ploymanee Lampala FB)

有位泰國網友在臉書分享一位正妹車掌小姐，標註「在68號公車上發現的」，幾張在公車裡的照片中，車掌小姐穿著制服、深藍窄裙，身材窈窕纖細，一雙露出的長腿相當白皙，露出溫暖的微笑幫乘客服務。

這位在網路知名度暴增的車掌小姐叫做Ploymanee Lampala，雖然眼睛不是大家認為的正妹大眼睛，但眼神很會勾人，搭配性感嘴唇，長相令人印象深刻，不少泰國網友直呼要每天搭68號公車，台灣網友則回憶起有車掌小姐的時光，「可惜現在公車沒有車掌小姐，只能偶而坐高鐵體驗一下」、「現在台灣如果還有，應該會被擠爆」、「車掌小姐都挑過的，素質都很優」。

(中時電子報)