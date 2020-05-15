因拒絕配合美總統川普推廣未經測試的藥物而撤換的美國疫苗專家布萊特，在向國會作證時警告，川普在疫情初期毫無作為，導致大批美國人喪生，控制疫情的「機會之窗正在關閉」，今年美國「恐將面臨現代史上最黑暗的冬天」。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，原任美國生醫研發管理局（BARDA）局長、同時也是疫苗專家布賴特(Rick Bright)因不同意川普的防疫政策，於上個月遭到撤換。他以網路連線方式向美參議院作證時說，早在1月份便對聯邦衛生與公共服務部(HHS)的最高層提出警告，指稱全美醫療物資將陷入嚴重短缺，這是美國政府內最早發出的警報，可惜未受到重視。而美國疫情之所以造成這麼多人死亡，就是因為川普政府在疫情早期「毫無作為 」。

布萊特警告，美國應對新冠肺炎疫情的「機會之窗」正在關閉，「如果現在還不能以科學方式改進疫情的應對措施，疫情很可能會再度惡化，並持續很長時間。」

布萊特強調，「若是沒有更好的計畫，那麼2020年可能是美國現代史上最黑暗的冬天。」

布萊特說，川將他免職是因為他堅持國會用於防疫的資金應「投入安全且經過科學驗證的解決方案中，而不是胡亂投入未經驗證的藥品、疫苗或其他缺乏科學根據的技術」。他指出，當時就是因為拒絕依川普的意思推銷羥氯喹和氯喹等抗瘧疾藥物作為新冠肺炎特效藥，而被趕下台。而此一藥物由美國退伍軍人健康管理局（Veterans Health Administration）在美國進行研究已經提交專家審查，研究結果認為該藥物對新冠肺炎沒有好處，實際上還可能增加患者的死亡風險。

布萊特後來選擇將自己的意見主動對媒體公開，他在聲明中說，2017年以來，他一直在對抗政府內部任用親信和濫用合約的問題，因為川普政府和一些私下有政治聯繫的公司簽訂了一些問題合約，其中包括一家與川普女婿庫什納的朋友有關係的製藥公司。布萊特聲稱，早在1月就呼籲川普加速開發治療方法和疫苗，但卻遭到衛生與公眾服務部助理部長羅伯特．卡德勒克的抗拒。

(中時電子報)