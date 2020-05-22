我國海軍在1970年代取得兩艘美製傳統潛艦，雖然當時兩國仍有外交關係，但美國正跟對岸打得火熱，任何對台武器銷售都要考慮大陸的反應，魚雷具攻擊性因此未同步銷售，讓台灣的潛艦有如無牙老虎，中看不中用，海軍使盡全力想要取得魚雷，希望好不容易買到的潛艦能充分發揮戰力。

由於美國軍援此2艘潛艦給中華民國的目的是作為反潛訓練假想敵，因此於潛艦返國後，即傳聞美軍在移交前已經將魚雷管封死，或是將所有魚雷發射管線路剪斷，使此兩艘潛艦不具有魚雷發射之能力。但根據參與海獅艦於美國大修的第一任艦長關振清上校回憶，此論點為錯誤謠言。潛艦移交前美軍僅移除機密電子裝備與技術書刊。

前情報局長汪希苓當時擔任國安局駐美特派員，他在回憶錄中寫道，1975年中華民國駐美國大使舘海軍武官邱華谷，試圖不經由美國官方機構採購供潛艦用的30枚魚雷，被聯邦調查局布線查獲後，被要求限期出境。

前監察院長錢復也在其出版的回憶錄也指出，在1980年代我國海軍向荷蘭採購潛艦，但卻面臨沒有魚雷的窘境，當時美方又不願出售重型魚雷，經過幕後斡旋，找上了曾經是荷蘭殖民地的印尼，當時與海軍總司令部計畫署柴翔業署長共同前往首都雅加達，與當時的穆丹尼將軍洽談魚雷案，才談妥一批由德國授權在印尼生產的「SUT魚雷」。當時國軍還特別派出兩艘驅逐艦和「中正」號船塢登陸艦，前往印尼將魚雷運回。

(中時電子報)