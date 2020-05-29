高雄市長韓國瑜罷免案進入最後倒數階段，許多名嘴也加大討論力度，名經紀人夏春湧就表示，很多人問他為何不寫罷韓議題？他點出2原因，並直言韓國瑜現在的處境就是「龍困淺灘被蝦戲」，至於「為什麼韓一直隱而不動？」，他提出的分析貼文，也吸引上千位網友留言回應。

夏春湧昨(28日)在臉書發文表示，很多朋友問他為何不寫罷韓議題？他說，「一方覺得可能性不高，另一方面希望能成，所以也就沒有什麼好在意的，沒有失去不知道珍惜，既然高雄人不在意，也許失去之後才知道什麼是真相」，他還說，「現在大家說破了嘴，他們也只是在聽一面之詞，既然如此，乾脆大破而後大立」。

他坦言，韓國瑜現在的處境就是「龍困淺灘被蝦戲」，誰都可以罵誰都可以打，就差沒有五花大綁直接送上刑場，今天「民進黨的價值大部分來自於韓國瑜，一旦失去了著力點，他們還有什麼可以拿出來賣的？」。

名經紀人夏春湧在臉書發文，談論罷韓案。(圖/翻攝自 夏春湧臉書)

夏春湧解釋，「韓國瑜在朝被打成一條蟲，可是在野那就是一條龍，他可以毫無顧忌的釋放出他的能量，任何事他只要登高一呼，就會有幾百萬的能量釋出，當韓國瑜能一人牽制兩黨時，那就不是一個高雄市長能夠比的」。

他最後強調，他相信「這一次的罷韓，對韓來說只是小菜一碟，為什麼他(韓)一直隱而不動？我覺得他心中自有盤算，韓國瑜如果是一條蟲，就不可能選上高雄市長，韓國瑜如果是一條龍，必將龍飛九天，也不會被困在高雄市！」。

貼文一出，也吸引4千多位網友按讚、1千4百多則網友留言、近8百次轉分享。

(中時電子報)